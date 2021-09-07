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Ракурс
Армия России увеличивает боевой людской резерв

Армия России увеличивает боевой людской резерв

7 сен 2021, 13:58
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Армия России увеличивает людской резерв. Об этом сообщает министерство обороны РФ. Резервисты будут заключать контракт с минобороны РФ, получать за нахождение в резерве деньги и регулярно участвовать в военных сборах и учениях.

Также минобороны РФ упоминает об учениях в Калининградской области, на которые резервисты были переброшены в начале сентября. Сколько именно резервистов необходимо российской армии, Кремль не уточняет, пишет ВВС.

Однако в начале августа начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа сообщил, что до сентября в ЮВО планировалось создать боевой армейский резервный на 38 тыс. человек (ранее он был на уровне 400 человек).

Сообщения о наборе резервистов в рамках проекта БАРС-2021 (Боевой армейский резерв страны) стали появляться на сайтах местных администраций РФ в августе. Некоторые местные органы власти ссылаются при этом на вебсайт, посвященный «Новому проекту министерства обороны — БАРС-2021».


Сам сайт упоминает указ № 370 «О создании мобилизационного людского резерва Вооруженных сил РФ», который Владимир Путин подписал в 2015 году. В военных экспертных кругах его называют экспериментом. В разделе «контакты» сайта указаны рабочие телефоны российских военкоматов.

Источник: ВВС

Источник: Ракурс


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