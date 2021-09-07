Нацполиция перейдет на электрические автомобили. Фото: Главком

https://racurs.ua/n159776-nacpoliciya-otkajetsya-ot-mitsubishi-i-peresyadet-na-elektromobili-infografika.html

Ракурс

Автопарк Национальной полиции Украины пополнился новенькими электромобилями.

Недавно ведомство получило 100 новеньких кроссоверов Kia Sportage на покупку которых из госбюджета потратили 52,3 млн грн. В рамках презентации приоритетных направлений и проектов МВД министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что инициировал переход полиции на электромобили. По его мнению, это позволит уменьшить расходы на топливо и сэкономить по другим статьям, которые покрываются из госбюджета. Об этом 7 сентября сообщает «Автоцентр».

Сейчас в автопарке НПУ есть гибридные кроссоверы Mitsubishi Outlander. От этих внедорожников ведомство хочет избавиться и закупить пробную партию Hyundai Cona для патрульной полиции.

По информации издания, тендер пока не объявлен, однако критерии выбора уже известны. Правоохранители планируют приобрести электрокары мощностью 204 л. с. с батареей емкостью 65 кВт-ч, которая обеспечит запас хода модели до 400 км. Стоимость такого кроссовера составляет 1 млн 540 тыс. 400 грн.

Напомним, автомобили-«фантомы» вскоре появятся на украинских дорогах. Машины Министерства внутренних дел без опознавательных знаков будут скрыто контролировать скорость других автомобилей на дороге и фиксировать нарушения правил дорожного движения. Сейчас продолжаются процессы испытания и сертификации.

Источник: «Автоцентр»