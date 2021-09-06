Автомобили-«фантомы» для фиксации нарушений ПДД заработают на украинских дорогах

«Фантомы» на базе автомобилей «Шкода». Фото: «Апостроф»

https://racurs.ua/n159726-avtomobili-fantomy-dlya-fiksacii-narusheniy-pdd-zarabotaut-na-ukrainskih-dorogah.html

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Автомобили Министерства внутренних дел без опознавательных знаков вскоре появятся на украинских дорогах.

Эти машины будут скрытно контролировать скорость других автомобилей на дороге и фиксировать нарушения правил дорожного движения. Сейчас продолжаются процессы испытания и сертификации. Об этом 6 сентября сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский во время брифинга, который МВД транслировало в Facebook.

Глава МВД отметил, что сейчас ведомство имеет четыре автомобиля, которые могут скрытно контролировать скорость. Эти транспортные средства готовят к началу работы. Уже в 2022 году ведомство обещает нарастить парк таких машин до 23 единиц. Еще через год количество таких автомобилей должно достичь 110 машин.

По словам Монастырского, «фантомы» не будут останавливать автомобили, которые превышают скорость. Это будут лишь передвижные комплексы автофиксации.

Напомним, в МВД заявляли, что в конце августа на украинских дорогах работало 180 приборов TruCAM, а измерение осуществляется на 319 участках. На всех участках, где проводится измерение, дорожные знаки предупреждают о фото — и видеофиксации нарушений. Кроме того, в местах фиксации ПДД должны стоять служебные машины с включенными синими проблесковыми маячками.

Впоследствии стало известно, что с 3 сентября камеры фиксации ПДД заработали на автомобильных дорогах Винницкой, Львовской и Черниговской областей. Новые приборы появились также в Полтаве, Николаеве, Харькове и Хусте.