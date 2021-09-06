Родственники жертв катастрофы МН17 обвинили Путина во лжи. Фото: ucipr.org

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Катастрофа МН17 унесла жизни почти 300 человек. Родственники жертв в своем выступлении в Гаагском суде заявили, что не верят в российскую ложь и пропаганду.

Голландка Риа ван дер Стин, которая в катастрофе МН17 потеряла отца и мачеху, первой выступала в суде. Свое выступление женщина начала на русском, заявив, что родственники погибших знают, кто виновен в трагедии, пишет «Укринформ».

Я чувствую облегчение. Я была очень взволнована, ведь начала выступление на русском. Я знаю, что россияне услышат меня и хочу, чтобы они знали о своей лжи, — отметила ван дер Стин.

Также гражданка Австралии Ванесса Ризк, которая в авиакатастрофе потеряла родителей, назвала президента РФ Владимира Путина и его правительство «политическим кошмаром, который привел к краху».

В общей сложности слово в суде будут иметь более 90 родственников погибших в катастрофе MH17 — из Нидерландов, Австралии, Малайзии, Индонезии и Канады.

Как известно, Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа (JIT) по делу МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Напомним, Россия отказала в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу о сбивании малазийского «Боинга» рейса МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.

Источник: «Укринформ»