Родичі жертв катастрофи MH17 звинуватили Путіна у брехні. Фото: ucipr.org

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Катастрофа MH17 забрала життя майже 300 людей. Родичі жертв у своєму виступі в Гаазькому суді заявили, що не вірять у російську брехню та пропаганду.

Нідерландка Ріа ван дер Стін, яка у катастрофі MH17 втратила батька та мачуху, першою виступала у суді. Свій виступ жінка розпочала російською, заявивши, що родичі загиблих знають, хто винен у трагедії, пише «Укрінформ».

Я відчуваю полегшення. Я була дуже схвильована, адже розпочала виступ російською. Я знаю, що росіяни почують мене і хочу, щоб вони знали про свою брехню, — зазначила ван дер Стін.

Також громадянка Австралії Ванесса Різк, яка втратила в авіакатастрофі батьків, назвала президента РФ Володимира Путіна і його уряд «політичним кошмаром, який привів до краху».

Загалом слово у суді матимуть понад 90 родичів загиблих у катастрофі MH17 — з Нідерландів, Австралії, Малайзії, Індонезії та Канади.

Як відомо, Boeing 777, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, розбився на сході України 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 осіб, всі вони загинули.

Міжнародна спільна слідча група (JIT) у справі MH17 прийшла до висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО збройних сил РФ, дислокованій у Курську.

Нагадаємо, Росія відмовила в допиті як свідків двох обвинувачених у справі про збиття малазійського «Боїнга» рейсу MH17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року — Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського.

Джерело: «Укрінформ»