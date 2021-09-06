Загадкова смерть — у Китаї помер посол ФРН, який засідав у нормандській четвірці

https://racurs.ua/ua/n159724-zagadkova-smert-u-kytayi-pomer-posol-frn-yakyy-zasidav-u-normandskiy-chetvirci.html

Ракурс

Старший радник канцлера Німеччини Ангели Меркель Ян Хеккер помер через два тижні після призначення на посаду посла ФРН в Китаї.

Про це повідомляє Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.

Хеккера призначили 24 серпня. До цього він очолював у федеральній канцелярії відділ зовнішньої політики, політики безпеки і політики стимулювання соціально-економічного розвитку. Як зазначає DW, посол був довіреною особою канцлера і її найближчим союзником.

Обставини раптової смерті дипломата поки не розголошуються і не є до кінця з’ясовані. Хеккер помер у віці 54 років.

Він прибув з дружиною в Пекін 1 серпня, після чого перебував на обов’язковому карантині. Він планував повернутися до Німеччини і продовжити роботу з Меркель до кінця її строку. Однак через події в Афганістані канцлер прийняла рішення дозволити дипломату залишитися в КНР, щоб забезпечити «високу ефективність» посольства ФРН в Китаї.

Раніше Ян Хеккер представляв Меркель у «нормандській четвірці», а також вів переговори з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком та представником Путіна Дмитром Козаком. Хеккер також обговорював ризики газогону «Північний потік-2» для України та Європи з радником президента США Джейком Салліваном.