Народний депутат від «Слуги народу» Олександр Гайда. Фото: НикВести

https://racurs.ua/ua/n159723-nardepa-vid-slugy-narodu-obikraly-v-odesi-podrobyci.html

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Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Гайда був обкрадений в Одесі.

На Київському ринку в однойменному районі обласного центру у нардепа витягнули з кишені гаманець. У портмоне було 3,8 тис. грн, 100 дол., банківська карта та три флешки. Загальна сума збитку заявлена в розмірі 6 тис. 490 грн. Про це 6 вересня повідомив один із місцевих Telegram-каналів, передає УНІАН.

За справу вже взялася поліція — слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Підозрюваного шукають.

Сам парламентар цю подію ще ніяк не коментував. На момент написання новини поліція Одеської області теж не коментувала інцидент.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року у Харкові обікрали автомобіль народного депутата від фракції «Слуга народу» Кирила Нестеренка. Невідомий зловмисник розбив заднє скло депутатського автомобіля Honda CR-V, який був припаркований поблизу одного з будинків у Шевченківському районі Харкова, і забрав особисті речі. У нардепа поцупили документи, серед яких і паспорт, а також планшет.

Джерело: УНІАН