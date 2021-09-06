Народный депутат от «Слуги народа» Александр Гайда. Фото: НикВести

https://racurs.ua/n159723-nardepa-ot-slugi-naroda-obokrali-v-odesse-podrobnosti.html

Ракурс

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Гайда был обворован в Одессе.

На Киевском рынке в одноименном районе областного центра у нардепа вытащили из кармана кошелек. В портмоне было 3,8 тыс. грн, 100 долл. банковская карта и три флешки. Общая сумма ущерба заявлена в размере 6 тыс. 490 грн. Об этом 6 сентября сообщил один из местных Telegram-каналов, передает УНИАН.

За дело уже взялась полиция — следователи открыли уголовное производство по ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого ищут.

Сам парламентарий это событие еще никак не комментировал. На момент написания новости полиция Одесской области тоже не комментировала инцидент.

Напомним, в ноябре 2019 года в Харькове обокрали автомобиль народного депутата от фракции «Слуга народа» Кирилла Нестеренко. Неизвестный злоумышленник разбил заднее стекло депутатского автомобиля Honda CR-V, который был припаркован возле одного из домов в Шевченковском районе Харькова, и забрал личные вещи. У нардепа украли документы, среди которых и паспорт, а также планшет.

Источник: УНИАН