Марс – четвертая планета Солнечной системы, фото:

https://racurs.ua/n159722-opasno-dlya-zdorovya-dopustimuu-dlitelnost-missii-na-mars-vychislili-uchenye.html

Ракурс

Миссия людей на Марс не должна длиться более четырех лет — это максимальный промежуток времени, во время которого здоровье астронавтов будет подвергаться наименьшей опасности.

Это установила международная группа ученых из США, Германии и РФ, сообщает издание NEW Atlas.

Дело в том, что люди в таком космическом полете, оказавшись за пределами защитного действия магнитного поля Земли, будут подвергаться ощутимому радиационному воздействию.

Считается, что в космосе есть два источника радиации:

частицы солнечной энергии (ЧСЕ);

галактические космические лучи (ГКЛ).

Солнечные частицы легче и имеют меньшую энергию, чем ГКЛ, которые образуются высокоэнергетическими объектами, такими как сверхновые, черные дыры и квазары. ГКЛ обычно состоят из очень тяжелых частиц, которые могут нанести сильный вред живой ткани.

Впрочем, ученые также установили, что Солнце может выступать временным щитом от ГКЛ — в периоды роста его активности солнечные ветры становятся очень сильными и могут отражать ГКЛ, что означает, что астронавты будут в основном подвергаться воздействию ЧСЕ.

Поскольку активность ЧСЕ находится на самом низком уровне в течение первых 6−12 месяцев после максимальной солнечной активности, миссия на Марс продолжительностью менее двух лет была бы наиболее безопасной, отмечают исследователи.

Однако миссия, которая продлится более четырех лет, подвергнет экипаж воздействию опасного уровня радиации перед возвращением на Землю, добавляют ученые.

Хотя космическая радиация накладывает жесткие ограничения на то, насколько тяжелым может быть космический корабль, и время запуска, а также создает технологические трудности для миссий человека на Марс, такая миссия является жизнеспособной, — подчеркивают исследователи.



Напомним, недавно на Марсе обнаружили загадочную структуру из камня.

Источник: NEW Atlas