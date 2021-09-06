Умер один из свидетелей по делу о сбитом «Боинге» над Донбассом. Фото: Главком

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Ракурс

Суд по делу сбитого рейса MH-17 рассказал новые подробности. Один из свидетелей по делу о сбитом «Боинге» в небе над Донбассом скончался.

Ранее суд информировали об ухудшении здоровья этого человека, а несколько недель назад он умер. Об этом сообщил председательствующий судья Хендрик Стейнхаус.

Что касается свидетеля, известного как G9O81, нас уже информировали о том, что его ухудшающееся здоровье может вызвать трудности для его опроса, а сейчас нам сообщили, что этот свидетель скончался несколько недель назад, — рассказал судья на заседании.

Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились 6 сентября в особо охраняемом судебном комплексе под Амстердамом.

Boeing 777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Международная совместная следственная группа (JIT) по делу МН17 пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

Напомним, Россия отказала в допросе в качестве свидетелей двух обвиняемых по делу о сбивании малазийского «Боинга» рейса МН17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года — Игоря Гиркина и Сергея Дубинского.