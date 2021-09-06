Адвокат рассказал о состоянии Джеляла, которому оккупанты изберут меру пресечения

https://racurs.ua/n159720-advokat-rasskazal-o-sostoyanii-djelyala-kotoromu-okkupanty-izberut-meru-presecheniya.html

Ракурс

Наримана Джеляла, заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, 6 сентября привезут в оккупационный суд в Крыму.

Его будет защищать адвокат Николай Полозов. Джеляла российские окупанты подозревают в пособничестве совершения диверсии.

Полозов сегодня виделся со своим клиентом. Он написал на своей страничке в Фейсбук, что «состояние Наримана удовлетворительное», он имеет статус подозреваемого, но вину в совершении инкриминируемого деяния не признает.

В понедельник после 15.00 в так называемом Киевском райсуде Симферополя состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя об избрании меры пресечения. Оккупационные власти требуют арестовать Джеляла.

Наримана доставят в суд для непосредственного участия в заседании.

Полозов раньше возглавлял защиту украинских моряков, захваченных россиянами во время инцидента в Керченськом проливе. Он также вел крымскотатарские дела Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, а также Веджие Кашка.

Джелял с начала незаконной аннексии Крыма Россией активно освещал действия силовиков РФ против крымскотатарского населения украинского полуострова.

3 сентября Джелял написал в Фейсбук об обысках в доме крымского татарина Азиза Ахтемова, которого ФСБ вывезла в неизвестном направлении.

23 августа, в день проведения саммита «Крымской платформы», в Крыму произошло механическое повреждение газопровода в районе села Перевальное Симферопольского района (он обеспечивал подачу газа к военной части оккупантов в Перевальном).

«Причастных» нашли именно после возвращения Наримана Джеляла из Киева, где он участвовал в инаугурационном саммите «Крымской платформы». По сфабрикованным обвинениям он оказался диверсантом и пособником преступления, а двоюродные братья Ахтемовы — диверсантами-исполнителями преступления. По этим обвинениям предусматривается лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.