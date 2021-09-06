Адвокат розповів про стан Джеляла, якому окупанти обиратимуть запобіжний захід

Адвокат розповів про стан Джеляла, якому окупанти обиратимуть запобіжний західhttps://racurs.ua/ua/n159720-advokat-rozpoviv-pro-stan-djelyala-yakomu-okupanty-obyratymut-zapobijnyy-zahid.htmlРакурс
Наріман Джелял, заступник очільника Меджлісу кримськотатарського народу, 6 вересня постане перед окупаційним судом у Криму.
Його захищатиме адвокат Микола Полозов. Джеляла російські окупанти підозрюють у пособництві вчинення диверсії.
Полозов сьогодні бачився зі своїм клієнтом. Він написав на своїй сторінці у Фейсбук, що «стан Нарімана задовільний», він має статус підозрюваного, але вину у вчиненні інкримінованого діяння не визнає.
У понеділок після 15.00 у так званому Київському райсуді Сімферополя відбудеться судове засідання з розгляду клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу. Окупаційна влада вимагає арештувати Джеляла.
Нарімана доставлять до суду для особистої участі в засіданні.
Полозов свого часу очолював захист українських моряків, полонених росіянами пд час інциденту у Керченській протоці. Він також вів кримськотатарські справи Рефата Чубарова та Мустафи Джемілева, а також Веджіє Кашка.
Джелял з початку незаконної анексії Криму Росією активно висвітлював дії силовиків РФ щодо кримськотатарського населення українського півострова.
3 вересня Джелял написав у Фейсбук про обшуки в будинку кримського татарина Азіза Ахтемова, якого ФСБ вивезла у невідомому напрямку.
23 серпня, у день проведення Інавгураційного саміту «Кримської платформи», в Криму відбулося механічне пошкодження газогону в районі села Перевальне Сімферопольського району (він забезпечував подачу газу до військової частини окупантів в Перевальному).
«Причетних» знайшли саме після повернення Нарімана Джеляла з Києва, де він брав участь в інавгураційному саміті «Кримської платформи». За сфабрикованими обвинуваченнями він виявився диверсантом та пособником злочину, а двоюрідні брати Ахтемови — диверсантами-виконавцями злочину. За цими обвинуваченнями передбачається позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років.