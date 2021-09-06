США жорстко відреагували на затриманих кримських татар

Татари. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n159688-ssha-jorstko-vidreaguvaly-na-zatrymanyh-krymskyh-tatar.html

Ракурс

Сполучені Штати Америки (США) засудили репресії, які російські окупанти запроваджують проти кримських татар і вимагають звільнити незаконно затриманих.

Відповідну заяву опублікували на сайті Державного департаменту США.

Повідомляється, що США засуджують затримання кримських татар, яке сталося 4 вересня. Російські спецслужби схопили заступника голови кримськотатарського Меджлісу Нарімана Джеляла, а також щонайменше 45 інших кримських татар.

Держдеп США наголошує, що це чергове свідчення політично мотивованих рейдів, затримань та каральних заходів РФ, спрямованих проти Меджлісу, який став об'єктом репресій через протидію спробам Росії анексувати Крим.

Ми закликаємо російську окупаційну владу негайно звільнити їх, — наголосили в США.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял був затриманий у Криму. Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест проти цих дій та наголосило, що це чергові репресії, які спрямовані на залякування кримських татар.