Зеленський. Фото: Главком

https://racurs.ua/ua/n159650-zelenskyy-zaklykav-rosiyan-zvilnyty-djelyala.html

Ракурс

Наріман Джеляла був затриманий в окупованому Криму співробітниками російської Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Президент України Володимир Зеленський заявив, що п’ятьох кримських татар затримали через проведення саміту «Кримська платформа». Про це він написав у своєму дописі в Twitter.

Він заявив, що окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки й затримання.

Вже забрали Нарімана Джеляла, першого заступника голови Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи «Кримської платформи». Всі затримані мають бути звільнені!, — наголосив Зеленський.



Як відомо, 3 та 4 вересня на тимчасово окупованому півострові співробітники ФСБ РФ затримали Ельдара Одаманова, Азіза та Асана Ахметових, Шевкета Усеїнова та Нарімана Джеляла.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нарімана Джеляла, українського кримськотатарського журналіста й заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, схопили окупанти у Криму. Сьогодні у його домі російські силовики влаштували незаконний обшук.