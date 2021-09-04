Джелялов. Фото: Кримські новини

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Наріман Джеляла, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, був затриманий у Криму.

Міністерство закордонних справ (МЗС) України висловило рішучий протест проти цих дій та наголосило, що це чергові репресії, які спрямовані на залякування кримських татар. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь у саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу, — наголосили в МЗС.

В українському відомстві вимагають від Росії негайно звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України.

Як відомо, 4 вересня в Криму російські силовики провели обшук у заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. За даними активістів, Джеляла вивезли на мікроавтобусі Volkswagen у невідомому напрямку.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив у своєму Facebook, що його заступника утримують у будівлі «Управління ФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю». Загалом протягом 3 і 4 вересня люди у формі ФСБ затримали і викрали п’ятьох кримських татар.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Нарімана Джеляла, українського кримськотатарського журналіста й заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, схопили окупанти в Криму. Сьогодні в його домі російські силовики влаштували незаконний обшук.