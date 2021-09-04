Джелялов. Фото: Крымские новости

https://racurs.ua/n159644-mest-za-krymskuu-platformu-mid-otreagirovalo-na-zaderjanie-djelyalova.html

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Нариман Джеляла, заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа, был задержан в Крыму.

Министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест против этих действий и отметило, что это очередные репрессии, направленные на запугивание крымских татар. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса как месть за участие в саммите Крымской платформы 23 августа, а также очередные репрессии Российской Федерации, направленные на запугивание представителей крымскотатарского народа, — отметили в МИД.

В украинском ведомстве требуют от России немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины.

Как известно, 4 сентября в Крыму российские силовики провели обыск у заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла. По данным активистов, Джеляла вывезли на микроавтобусе Volkswagen в неизвестном направлении.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил в своем Facebook, что его заместителя удерживают в здании «Управления ФСБ России в Республике Крым и городе Севастополе». Всего в течение 3 и 4 сентября люди в форме ФСБ задержали и похитили пятерых крымских татар.

Напомним, ранее мы сообщали, что Наримана Джеляла, украинского крымскотатарского журналиста и заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа, схватили оккупанты в Крыму. Сегодня в доме российские силовики устроили незаконный обыск.