Замглаву Меджлиса схватили оккупанты в Крыму

https://racurs.ua/n159633-zamglavu-medjlisa-shvatili-okkupanty-v-krymu.html

Ракурс

Наримана Джеляла, украинского крымскотатарского журналиста и замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, схватили оккупанты в Крыму. Сегодня в его доме российские силовики устроили незаконный обыск.

На синем «Фольксвагене» Наримана Джеляла вывезли из дома, — написал в Фейсбуке глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Эту информацию также подтвердил политик, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Нариман Джелял с начала незаконной аннексии Крыма Россией активно освещал действия силовиков РФ по отношению к крымскотатарскому населению украинского полуострова.

В частности, еще вчера, 3 сентября, Джелял писал в Фейсбук об обысках в доме крымского татарина Азиза Ахтемова, которого ФСБ вывезла в неизвестном направлении. Чубаров вчера также сообщил, что в ночь с 3 на 4 сентября сотрудники «российской полиции и ФСБ ворвались в дом Ахметова, провели обыск, изъяли мобильные телефоны и вывезли хозяина дома с собой».

Напомним, в ноябре 2013 года после избрания Рефата Чубарова председателем Меджлиса, Джелял стал одним из его заместителей, возглавив информационно-аналитическое подразделение организации.