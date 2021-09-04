Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Замглаву Меджлиса схватили оккупанты в Крыму

Замглаву Меджлиса схватили оккупанты в Крыму

4 сен 2021, 09:47
999

Наримана Джеляла, украинского крымскотатарского журналиста и замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, схватили оккупанты в Крыму. Сегодня в его доме российские силовики устроили незаконный обыск.

На синем «Фольксвагене» Наримана Джеляла вывезли из дома, — написал в Фейсбуке глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

Эту информацию также подтвердил политик, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Нариман Джелял с начала незаконной аннексии Крыма Россией активно освещал действия силовиков РФ по отношению к крымскотатарскому населению украинского полуострова.

В частности, еще вчера, 3 сентября, Джелял писал в Фейсбук об обысках в доме крымского татарина Азиза Ахтемова, которого ФСБ вывезла в неизвестном направлении. Чубаров вчера также сообщил, что в ночь с 3 на 4 сентября сотрудники «российской полиции и ФСБ ворвались в дом Ахметова, провели обыск, изъяли мобильные телефоны и вывезли хозяина дома с собой».


Напомним, в ноябре 2013 года после избрания Рефата Чубарова председателем Меджлиса, Джелял стал одним из его заместителей, возглавив информационно-аналитическое подразделение организации.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров