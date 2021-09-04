Заступника глави Меджлісу схопили окупанти у Криму

https://racurs.ua/ua/n159633-zastupnyka-glavy-medjlisu-shopyly-okupanty-u-krymu.html

Ракурс

Нарімана Джеляла, українського кримськотатарського журналіста й заступника глави Меджлісу кримськотатарського народу, схопили окупанти у Криму. Сьогодні у його домі російські силовики влаштували незаконний обшук.

На синьому «Фольксвагені» Нарімана Джеляла вивезли з будинку, — написав у Фейсбук очільник ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

Цю інформацію також підтвердив політик, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Наріман Джелял з початку незаконної анексії Криму Росією активно висвітлював дії силовиків РФ щодо кримськотатарського населення українського півострова.

Зокрема, ще вчора, 3 вересня, Джелял писав у Фейсбук про обшуки в будинку кримського татарина Азіза Ахтемова, якого ФСБ вивезла у невідомому напрямку. Чубаров вчора також повідомляв, що в ніч з 3 на 4 вересня співробітники «російської поліції і ФСБ увірвалися у будинок Ахметова, провели обшук, вилучили мобільні телефони і вивезли господаря будинку з собою».

Нагадаємо, у листопаді 2013 року після обрання Рефата Чубарова головою Меджлісу, Джелял став одним з його заступників, очоливши інформаційно-аналітичний підрозділ організації.