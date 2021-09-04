Окупанти поранили бійця ЗСУ, він у важкому стані

https://racurs.ua/ua/n159632-okupanty-poranyly-biycya-zsu-vin-u-vajkomu-stani.html

Ракурс

Війна на Донбасі триває, армія країни-окупанта продовжує незаконні обстріли українських територій. Зранку 4 вересня терористи вкотре порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України дістав поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил у Фейсбук.

Російські бойовики відкривали вогонь біля Старогнатівки зі стрілецької зброї. Внаслідок цього захисник України дістав вогнепальне поранення. Його евакуювали до лікарні, стан здоров’я називають тяжким.

Також минулої доби, 3 вересня, зафіксували одне порушення «тиші» з боку ворога, який застосував автоматичні станкові, ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети для обстрілу позицій ЗСУ. Тоді ніхто не постраждав.

Штаб ООС повідомив представників місії ОБСЄ про чергове порушення режиму «тиші» на Донбасі.

Нагадаємо, торік 27 липня на Донбасі запрацювало так зване нове перемир’я й режим припинення вогню, який постійно порушує армія окупанта. Впродовж дії цього режиму «тиші» від обстрілів російських терористів загинули щонайменше 56 захисників України. Ще приблизно 150 українських бійців зазнали поранень.