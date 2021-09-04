Коронавірус підкосив понад 2,6 тис. осіб, МОЗ назвало регіони-“лідери”

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Коронавірус в Україні підтвердили у 2 тис. 614 осіб станом на ранок суботи, 4 вересня. Найбільше хворих виявили у Києві. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За добу 3 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2 тис. 614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей — 196 медпрацівників — 46), — йдеться у повідомленні МОЗ.

Госпіталізовано за добу понад 820 осіб, що на рівні попереднього дня.

Також у п’ятницю зафіксували:

летальних випадків — 44;

одужало — 1 тис. 447 осіб.

Медики провели понад 33 тис. тестувань на COVID-19 методами ПЛР та ІФА. Окрім цього, ще 23 тис. 234 особи перевірили за допомогою експрес-тестів.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2,29 млн осіб. На жаль, хвороба забрала життя 53 тис. 966 українців.

Впродовж 3 вересня найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у:

Києві (339),

Харківській області (216),

Одеській області (208),

Чернівецькій області (193),

Львівській області (183).

Нагадаємо, 2 вересня коронавірус в Україні знову сягнув загрозливих показників — тоді виявили 2 тис. 693 нових хворих. З початку пандемії COVID-19 подібні показники кількості нових інфікованих спостерігалися в Україні наприкінці весни — початку літа.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в нашій країні запровадили 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевели у форму адаптивного карантину.

МОЗ закликає громадян вакцинуватися від COVID-19.