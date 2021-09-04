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Коронавирус подкосил свыше 2,6 тыс. человек, Минздрав назвал регионы-«лидеры»

Коронавирус подкосил свыше 2,6 тыс. человек, Минздрав назвал регионы-«лидеры»

4 сен 2021, 08:53
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Коронавирус в Украине подтвердили у 2 тыс. 614 человек по состоянию на утро субботы, 4 сентября. Больше всего больных обнаружили в Киеве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 3 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 тыс. 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 196 медработников — 46), — говорится в сообщении Минздрава.

Госпитализировано за сутки свыше 820 человек, что на уровне предыдущего дня.

Также в пятницу зафиксировали:

  • летальных исходов — 44;

  • выздоровели — 1 тыс. 447 человек.

Медики провели более 33 тыс. тестирований на COVID-19 методами ПЦР и ИФА. Кроме этого, еще 23 тыс. 234 пациента проверили с помощью экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине заболело 2,29 млн человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 53 тыс. 966 украинцев.

Коронавірус в Україні / РНБО

В течение 3 сентября наибольший количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

  • Киеве (339),

  • Харьковской области (216),

  • Одесской области (208),

  • Черновицкой области (193),

  • Львовской области (183).

Напомним, 2 сентября коронавирус в Украине снова достиг угрожающих показателей — тогда обнаружили 2 тыс. 693 новых заболевших. С начала пандемии COVID-19 подобные показатели количества новых инфицированных наблюдались в Украине в конце весны — начале лета.


Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в нашей стране ввели 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

Минздрав призывает граждан вакцинироваться от COVID-19.

Источник: Ракурс


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