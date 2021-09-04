Коронавирус подкосил свыше 2,6 тыс. человек, Минздрав назвал регионы-«лидеры»

https://racurs.ua/n159631-koronavirus-podkosil-svyshe-2-6-tys-chelovek-minzdrav-nazval-regiony-lidery.html

Ракурс

Коронавирус в Украине подтвердили у 2 тыс. 614 человек по состоянию на утро субботы, 4 сентября. Больше всего больных обнаружили в Киеве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки 3 сентября 2021 года в Украине зафиксировано 2 тыс. 614 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 196 медработников — 46), — говорится в сообщении Минздрава.

Госпитализировано за сутки свыше 820 человек, что на уровне предыдущего дня.

Также в пятницу зафиксировали:

летальных исходов — 44;

выздоровели — 1 тыс. 447 человек.

Медики провели более 33 тыс. тестирований на COVID-19 методами ПЦР и ИФА. Кроме этого, еще 23 тыс. 234 пациента проверили с помощью экспресс-тестов.

За все время пандемии в Украине заболело 2,29 млн человек. К сожалению, болезнь унесла жизни 53 тыс. 966 украинцев.

В течение 3 сентября наибольший количество подтвержденных случаев зарегистрировано в:

Киеве (339),

Харьковской области (216),

Одесской области (208),

Черновицкой области (193),

Львовской области (183).

Напомним, 2 сентября коронавирус в Украине снова достиг угрожающих показателей — тогда обнаружили 2 тыс. 693 новых заболевших. С начала пандемии COVID-19 подобные показатели количества новых инфицированных наблюдались в Украине в конце весны — начале лета.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в нашей стране ввели 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

Минздрав призывает граждан вакцинироваться от COVID-19.