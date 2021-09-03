Украина на пороге введения усиленного карантина. Фото:

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Карантинные ограничения в Украине могут вскоре ввести из-за пандемии коронавируса.

Рост заболеваемости COVID-19 ускорился — количество новых случаев за неделю выросло на 25% и два дня подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превысил предельные для «зеленой» зоны 4%. Поэтому ввести усиленный карантин могут в первой половине сентября. Об этом заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, сообщает KSE.

Ганиченко уверен, что текущая ситуация остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему возрастает. По его словам, каждая пятая реанимационная кровать занята пациентами с «ковидом», на 14% заняты кровати «с кислородом».

Также возросла суточная смертность — в среднем она составляет 38 человек в сутки. Это половина против прошлой недели.

В KSE добавили, что ситуации с COVID-19 в Европе тоже не лучшая, потому что в европейских странах продолжают фиксировать максимальные значения заболеваемости. А в мире на самом высоком уровне текущей волны стабилизируется Северная Америка.

Напомним по 2 сентября в Украине обнаружили 2 тыс. 693 новых больных коронавирусную болезнь COVID-19. С начала пандемии заболели уже более 2,29 млн украинцев. За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.