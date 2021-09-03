«Дракону» авторитаризма в Украине подрежут крылья — Зеленский в Стэнфорде, фото - ОП

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Ракурс

Президент Владимир Зеленский 2 сентября выступил в Стэнфордском университете США перед профессорами и экспертами.

Основным тезисом его программной речи было утверждение о невозможности строить в Украине авторитарный режим.

Причиной этого является свободное и демократическое гражданское общество, которое не допустит этого.

У президента Украины спросили, не боится ли он, убив «дракона», сам стать «драконом» авторитаризма.

Я являюсь президентом Украины два года. У ваших знакомых (в России — «Ракурс») ситуация сложнее, но это — внутренний выбор этой страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, «дракону» появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут, — ответил Зеленский.

Он признал, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика России отличается от украинской, потому что она «направлена ​​на то, чтобы что-то забрать, а не дать».

Глава государства напомнил, что не Украина начала войну, но подчеркнул, что Украина «с удовольствием» хочет ее закончить.

Другие главные тезисы его речи такие: