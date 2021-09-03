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«Дракону» авторитаризма в Украине подрежут крылья — Зеленский в Стэнфорде, фото - ОП

«Дракону» авторитаризма в Украине подрежут крылья — Зеленский в Стэнфорде

3 сен 2021, 10:17
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Президент Владимир Зеленский 2 сентября выступил в Стэнфордском университете США перед профессорами и экспертами.

Основным тезисом его программной речи было утверждение о невозможности строить в Украине авторитарный режим.

Причиной этого является свободное и демократическое гражданское общество, которое не допустит этого.

У президента Украины спросили, не боится ли он, убив «дракона», сам стать «драконом» авторитаризма.

Я являюсь президентом Украины два года. У ваших знакомых (в России — «Ракурс») ситуация сложнее, но это — внутренний выбор этой страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, «дракону» появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут, — ответил Зеленский.

Он признал, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика России отличается от украинской, потому что она «направлена ​​на то, чтобы что-то забрать, а не дать».

Глава государства напомнил, что не Украина начала войну, но подчеркнул, что Украина «с удовольствием» хочет ее закончить.


Другие главные тезисы его речи такие:

  • Все возможно — символ современной Украины. Украинцы доказывали это, создавай первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и WhatsApp;
  • Украина строит дороги и мосты, самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот;
  • Украина противостоит одной из самых мощных армий мира — армии РФ. И несмотря на часть оккупированной и включенной территории, строит демократическое, открытое е-государство без коррупции;
  • Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple iPhone. А в нем — наше украинское творение — государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинском в смартфоне могут оформить различные документы;
  • Цель на ближайшие годы — 100% госуслуг онлайн и онлайн-голосование;
  • Цель Украины — вернуть своих граждан, Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все.

Источник: Ракурс


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