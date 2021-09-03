«Дракону» авторитаризма в Украине подрежут крылья — Зеленский в Стэнфордеhttps://racurs.ua/n159583-drakonu-avtoritarizma-v-ukraine-podrejut-krylya-zelenskiy-v-stenforde.htmlРакурс
Президент Владимир Зеленский 2 сентября выступил в Стэнфордском университете США перед профессорами и экспертами.
Основным тезисом его программной речи было утверждение о невозможности строить в Украине авторитарный режим.
Причиной этого является свободное и демократическое гражданское общество, которое не допустит этого.
У президента Украины спросили, не боится ли он, убив «дракона», сам стать «драконом» авторитаризма.
Я являюсь президентом Украины два года. У ваших знакомых (в России — «Ракурс») ситуация сложнее, но это — внутренний выбор этой страны. А украинское гражданское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы что не хотел, кто бы себе еще не придумал, «дракону» появиться в Украине невозможно. Крылья подрежут, — ответил Зеленский.
Он признал, что украинцы и россияне имеют общие периоды истории и победы, но государственная политика России отличается от украинской, потому что она «направлена на то, чтобы что-то забрать, а не дать».
Глава государства напомнил, что не Украина начала войну, но подчеркнул, что Украина «с удовольствием» хочет ее закончить.
Другие главные тезисы его речи такие:
- Все возможно — символ современной Украины. Украинцы доказывали это, создавай первый вертолет, искусственный спутник Земли, крупнейший в мире самолет и WhatsApp;
- Украина строит дороги и мосты, самолеты, вертолеты, танки и военно-морской флот;
- Украина противостоит одной из самых мощных армий мира — армии РФ. И несмотря на часть оккупированной и включенной территории, строит демократическое, открытое е-государство без коррупции;
- Сейчас у меня в руках творение Джобса и Apple iPhone. А в нем — наше украинское творение — государство в смартфоне. И сегодня 26 млн украинском в смартфоне могут оформить различные документы;
- Цель на ближайшие годы — 100% госуслуг онлайн и онлайн-голосование;
- Цель Украины — вернуть своих граждан, Крым и Донбасс. Мы будем сильной и успешной страной — лидером Европы. Почему я уверен в этом? Потому что возможно все.