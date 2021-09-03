Телефонный разговор Зеленского. Фото: Укринформ

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Защищенная линия связи телефонных переговоров между президентами заработает в Киеве.

Линию спецсвязи создадут Украина и Соединенные Штаты Америки. Соответствующий документ был подписан во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США. Об этом в эфире программы «Право на власть» заявил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

Государственная службы специнформации и связи украинская подписала с соответствующей службой в США соглашение о создании постоянной защищенной линии для постоянной круглосуточной связи между администрацией президентов США и Украины, — отметил чиновник.

Ведущая поинтересовалась у Арестовича, означает ли создание защищенной линии связи то, что записи разговоров между главами государств больше не будут попадать в свободный доступ.

Это значит, что мы часто будем разговаривать теперь, — ответил тот.

Как известно, бизнесмен Андрей Деркач 19 мая обнародовал аудиозаписи якобы разговоров между Байденом и Порошенко, на которых, в частности, речь шла об отставке украинского генпрокурора Виктора Шокина в обмен на финансовую помощь со стороны США и о национализации «ПриватБанка». Впоследствии стало известно, что Офис генпрокурора якобы закрыл производство по заявлениям Деркача, в которых могли фигурировать Порошенко и Байден.

Напомним, 1 сентября Администрация государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Госдепартамент США подписали соглашение об установлении линии защищенной связи. После подписания соглашения в офисе Зеленского заявили, что документ предусматривает наличие линии защищенной связи, обеспечивает стабильный специальный канал коммуникации между Украиной и США и способствует уменьшению угроз и повышает эффективность выполнения причастными национальными правительственными подразделениями надлежащих им функций.

Источник: «Право на власть»