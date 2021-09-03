COVID-19 достиг показателей весны — в Минздраве назвали самые пораженные регионы

https://racurs.ua/n159581-covid-19-dostig-pokazateley-vesny-v-minzdrave-nazvali-samye-porajennye-regiony.html

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Коронавирус в Украине снова достиг угрожающих показателей. За сутки 2 сентября обнаружили 2 тыс. 693 новых больных коронавирусной болезнью COVID-19. С начала пандемии заболели уже более 2,29 млн человек.

Последний раз подобные показатели количества новых инфицированных наблюдались в Украине в конце весны — начале лета.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за минувшие сутки в больницы положили 826 больных коронавирусом.

За последние сутки самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.

В Украине уже более 4 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19. 152 тыс. 772 человека вакцинировано 2 сентября. Одну дозу получили 46 тыс. 826 человек, полностью иммунизированы 105 тыс. 946 человек.