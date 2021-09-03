Украино-американская Ракета Firefly Aerospace. Фото: Philip Shuman в Twitter

https://racurs.ua/n159580-ukraino-amerikanskaya-raketa-alpha-vzorvalas-vskore-posle-starta-video.html

Ракурс

Космическая ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace взорвалась через несколько минут после старта.

Ракету запустили с базы «Ванденберг» космических сил США в Калифорнии. Взрыв прогремел через 2,5 минуты после старта. Об этом сообщалось в трансляции запуска в YouTube.

Инженеры Firefly Aerospace поняли, что на первом этапе подъема ракеты произошла аномалия, которая привела к потере носителя. Дополнительную информацию обещают предоставить позже.

Сообщается, что перед тем, как начать обратный отсчет, была очищена стартовая территория и все прилегающие районы, чтобы минимизировать риск для сотрудников компании, персонала базы и публики.

Напомним, запуск космической ракеты Alpha от украино-американской частной компании Firefly Aerospace состоялся 3 сентября в 4:59 по местному времени с базы «Ванденберг» Космических сил США в штате Калифорния. Миссия по запуску называлась DREAM или FLTA001.