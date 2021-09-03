Украинский гребец обогнал россиянина и стал чемпионом Паралимпиады

Украинец Сергей Емельянов. Фото: Getty Images

https://racurs.ua/n159579-ukrainskiy-grebec-obognal-rossiyanina-i-stal-chempionom-paralimpiady.html

Ракурс

Золотую медаль Паралимпийских игр 2020 года получил украинский гребец.

Украинец Сергей Емельянов стал чемпионом в гребле на байдарке-одиночке в классе KL3. Спортсмен преодолел дистанцию 200 м за 40,355 секунды. При этом он опередил ближайшего соперника из Российской Федерации Леонида Крылова на 0,109 секунды. Об этом сообщается на сайте Паралимпиады.

По состоянию на утро 3 сентября в активе сборной Украины 87 наград — 21 золотые медали, 41 серебряная награда и 25 бронзовых медалей. В общекомандном зачете Украина на пятом месте, а по количеству медалей — на четвертой строчке.

Напомним, 2 сентября украинский пловец Максим Крипак установил мировой рекорд на Паралимпиаде — получил четвертую золотую медаль в Токио и шестую в целом. Предыдущие пять финалов закончились для него «золотом» в 100-метровке вольным стилем и баттерфляем, «серебром» в 50-метровке вольным стилем. «Бронзу» сборная Украины с Крипаком выиграла в мужской эстафете.