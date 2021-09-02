Крипак выиграл четвертое «золото» Паралимпиады-2020

Крипак. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n159546-kripak-vyigral-chetvertoe-zoloto-paralimpiady-2020.html

Ракурс

Паралимпиада-2020 в Токио продолжается — Украина получила уже 20-е «золото». Украинский пловец Максим Крипак установил мировой рекорд.

Для Крипака это уже четвертая золотая медаль в Токио и шестая в целом. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

В Токио Крипак завоевал уже шесть медалей. Предыдущие пять финалов закончились для него «золотом» в 100-метровке вольным стилем и баттерфляем, «серебром» в 50-метровке вольным стилем. «Бронзу» сборная Украины с Крипаком выиграла в мужской эстафете.

26-летний Крипак представляет Харьков и выступает в параплавание. Он пятикратный победитель Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Начал заниматься плаванием в возрасте шести лет, соревновался на равных с представителями олимпийского плавания.

Однако из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден перейти в параплавание. Максим имеет аномальное развитие правой нижней конечности и выступает в паралимпийской категории, к которой относятся спортсмены с минимальным повреждением тела, что влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.

Напомним, ранее мы сообщали, что пловец Максим Крипак выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем и стал трехкратным чемпионом Токио 2020.