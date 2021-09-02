Загребельный. Фото: Champion

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Ракурс

Паралимпиада-2020 в Токио продолжается — украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выбороли золотые медали.

Легкоатлет Загребельный установил рекорд Европы в прыжках в длину. Об этом стало известно из трансляции соревнований.

Так, «золото» Загребельный получил в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59, а легкоатлетка Помазан уверенно завоевала «золото» в толкании ядра в классе F35 — ее результат составил 12.24. Для Загребельного эта победа стала первой в истории — до этого он побеждал только на чемпионате мира в 2019 году. Тогда спортсмен завоевал «бронзу».

Помазан опередила ближайшую конкурентку на 3,09 метра. Ей удалось удачно выполнить только две первые попытки, но этого хватило для триумфа. Помазан ранее побеждала на соревнованиях по толканию ядра на Паралимпиаде в Лондоне в 2012 году, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро она стала серебряным призером в этой дисциплине.

В медальном зачете Украина продолжает удерживать пятое место. Сейчас украинские паралимпийцы завоевали уже 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых медалей. В общем спортсмены принесли 77 медалей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина получила 16-е «золото» Паралимпиады-2020. Пловец Максим Крипак выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем и стал трехкратным чемпионом Токио 2020.