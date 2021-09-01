День Самуила отмечают в Украине 2 сентября. Фото: mefodiy.org.ua

https://racurs.ua/n159527-2-sentyabrya-chestvuut-pokrovitelya-mujchin-samuila-istoriya-i-tradicii-prazdnika.html

Ракурс

2 сентября церковный праздник День памяти пророка Самуила, а также мучеников Севира и Мемнона.

По народному поверью, пророк Самуил считался покровителем мужчин. В этот день хозяйки старались приготовить много вкусных блюд и всячески угодить мужу. Также у пророка просили хорошей погоды зимой и богатый урожай на следующий год.

Народные приметы на 2 сентября:

Если в этот день журавли на юг полетели — зима будет ранняя.

Нет заморозков на Самуила, то не будет их и весь месяц.

Летят журавли низко — на теплую зиму, высоко — на холодную.

2 сентября профессиональный праздник в Украине отмечают нотариусы. День нотариата установлен в 2010 году указом президента Украины в поддержку инициативы Министерства юстиции и украинской нотариальной палаты. Кроме того, 2 сентября День Одессы и День Сум.

В мире 2 сентября празднуют День независимости Вьетнама, День демократии в Тибете, День Победы над Японией в США и Международный день каберне.

2 сентября в истории:

1789 год — основали Министерство финансов США.

1794 год — по инициативе французского герцога Армана Эммануэля дю Плесси де Ришелье на побережье Черного моря началось строительство Одессы.

1834 год — Сэмюэл Кольт запатентовал свой револьвер.

1889 год — в Мариуполе начал работать морской порт.

1945 год — в гавани Токио на борту линкора «Миссури» подписали Акт капитуляции Японской империи во Второй мировой войне.

1985 год — у берегов Ньюфаундленда нашли легендарный лайнер «Титаник».

1996 год — в Украине ввели новую валюту — гривну.

2015 год — Кабмин Украины принял решение о создании Национальной полиции Украины.

Напомним, 24 августа президент Владимир Зеленский подписал указ о начале еще одного государственного праздника. С 2022 года в Украине начнут отмечать День украинской государственности.