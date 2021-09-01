День Самуїла відзначають в Україні 2 вересня. Фото: mefodiy.org.ua

https://racurs.ua/ua/n159527-2-veresnya-vshanovuut-pokrovytelya-cholovikiv-samuyila-istoriya-i-tradyciyi-svyata.html

Ракурс

2 вересня церковне свято День пам’яті проpока Самуїла, а також мучеників Севіра і Мемнона.

За народним повір’ям, пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Цього дня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові. Також у пророка просили гарну погоду взимку і багатий врожай наступного року.

Народні прикмети на 2 вересня:

Якщо цього дня журавлі на південь полетіли — зима буде рання.

Немає приморозків на Самуїла, то не буде їх і весь місяць.

Летять журавлі низько — на теплу зиму, високо — на холодну.

2 вересня професійне свято в Україні відзначають нотаріуси. День нотаріату встановлений в 2010 році указом президента України на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати. Крім того, 2 вересня День Одеси та День Сум.

У світі 2 вересня святкують День Незалежності В'єтнаму, День демократії в Тибеті, День перемоги над Японією в США та Міжнародний день каберне.

2 вересня в історії:

1789 рік — заснували Міністерство фінансів США.

1794 рік — з ініціативи французького герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво Одеси.

1834 рік — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.

1889 рік — у Маріуполі почав працювати морський порт.

1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» підписали Акт капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні.

1985 рік — біля берегів Ньюфаундленду знайшли легендарний лайнер «Титанік».

1996 рік — в Україні ввели нову валюту — гривню.

2015 рік — Кабмін України прийняв рішення про створення Національної поліції України.

Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.