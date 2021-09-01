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День Самуїла відзначають в Україні 2 вересня. Фото: mefodiy.org.ua
2 вересня вшановують покровителя чоловіків Самуїла — історія і традиції святаhttps://racurs.ua/ua/n159527-2-veresnya-vshanovuut-pokrovytelya-cholovikiv-samuyila-istoriya-i-tradyciyi-svyata.htmlРакурс
2 вересня церковне свято День пам’яті проpока Самуїла, а також мучеників Севіра і Мемнона.
За народним повір’ям, пророк Самуїл вважався покровителем чоловіків. Цього дня господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові. Також у пророка просили гарну погоду взимку і багатий врожай наступного року.
Народні прикмети на 2 вересня:
- Якщо цього дня журавлі на південь полетіли — зима буде рання.
- Немає приморозків на Самуїла, то не буде їх і весь місяць.
- Летять журавлі низько — на теплу зиму, високо — на холодну.
2 вересня професійне свято в Україні відзначають нотаріуси. День нотаріату встановлений в 2010 році указом президента України на підтримку ініціативи Міністерства юстиції та Української нотаріальної палати. Крім того, 2 вересня День Одеси та День Сум.
У світі 2 вересня святкують День Незалежності В'єтнаму, День демократії в Тибеті, День перемоги над Японією в США та Міжнародний день каберне.
2 вересня в історії:
- 1789 рік — заснували Міністерство фінансів США.
- 1794 рік — з ініціативи французького герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво Одеси.
- 1834 рік — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.
- 1889 рік — у Маріуполі почав працювати морський порт.
- 1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора «Міссурі» підписали Акт капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні.
- 1985 рік — біля берегів Ньюфаундленду знайшли легендарний лайнер «Титанік».
- 1996 рік — в Україні ввели нову валюту — гривню.
- 2015 рік — Кабмін України прийняв рішення про створення Національної поліції України.
Нагадаємо, 24 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ про започаткування ще одного державного свята. З 2022 року в Україні почнуть відзначати День української державності.
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