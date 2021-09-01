Пловец Крипак выиграл свое третье «золото» Паралимпиады-2020

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Ракурс

Украина завоевала 16-е «золото» Паралимпиады-2020. Пловец Максим Крипак выиграл заплыв на 400 метров вольным стилем и стал трехкратным чемпионом Токио-2020.

В общем это 13 медаль в карьере Крипака на Паралимпиадах и восьмое чемпионство.

Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. «Золото» у Максима Крипака из Украины, — говорится в сообщении Национального олимпийского комитета.

Второе место в финальном заплыве завоевал Бас Таккен из Нидерландов, третье — Томас Галлахер из Австралии.

Всего в Токио Крипак завоевал уже пять медалей. Предыдущие четыре финала закончились для него «золотом» в 100-метровке вольным стилем и баттерфляем, «серебром» в 50-метровке вольным стилем. «Бронзу» сборная Украины с Крипаком выиграла в мужской эстафете.

По состоянию на данный момент у Украины 16 золотых медалей, при этом она выбыла из топ-5 лидеров медального зачета, но по количеству медалей идет на четвертом месте.

26-летний Крипак представляет Харьков и выступает в параплавании. Он пятикратный победитель Паралимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Начал заниматься плаванием в возрасте шести лет, соревновался на равных с представителями олимпийского плавания.

Однако из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден перейти в параплавание. У Максима аномальное развитие правой нижней конечности, он выступает в паралимпийской категории, к которой относятся спорстмены с минимальным повреждением тела, которое влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или концовкой ниже колена.