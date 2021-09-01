Плавець Крипак виграв третє "золото" Паралімпіади-2020

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Ракурс

Україна здобула 16-те «золото» Паралімпіади-2020. Плавець Максим Крипак виграв заплив на 400 метрів вільним стилем та став триразовим чемпіоном Токіо-2020.

Загалом це 13 медаль в кар'єрі Крипака на Паралімпіадах та восьме чемпіонство.

Блискуча 400-метрівка фрістайлом серед чоловіків в категорії SB10 добігає кінця. «Золото» у Максима Крипака з України, — йдеться в повідомленні Національного олімпійського комітету.

Друге місце у фінальному запливі виборов Бас Таккен з Нідерландів, третє - Томас Галлахер з Австралії.

Загалом у Токіо Крипак завоював вже п’ять медалей. Попередні чотири фінали закінчилися для нього «золотом» у 100-метрівці вільним стилем та батерфляєм, «сріблом» у 50-метрівці вільним стилем. «Бронзу» збірна України із Крипаком виграла у чоловічій естафеті.

Станом на даний момент у України 16 золотих медалей, при цьому вона вибула з топ-5 лідерів медального заліку, але за кількістю медалей йде на четвертому місці.

26-річний Крипак представляє Харків і виступає в параплаванні. Він 5-разовий переможець Паралімпійських ігор-2016 у Ріо-де-Жанейро. Розпочав займатись плаванням у віці шести років, змагався на рівних із представниками олімпійського плавання.

Однак через погіршення стану здоров’я був змушений перейти в параплавання. Максим має аномальний розвиток правої нижньої кінцівки та виступає в паралімпійській категорії, до якої належать спорстмени з мінімальним ушкодженням тіла, що впливає на функціонування ніг, або ж з ампутованою ступнею чи кінцівкою нижче коліна.