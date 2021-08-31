Дві золоті медалі зі світовими рекордами здобули українці на Паралімпіаді

Максим Коваль. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/ua/n159463-dvi-zoloti-medali-zi-svitovymy-rekordamy-zdobuly-ukrayinci-na-paralimpiadi.html

Ракурс

Паралімпійські ігри 2020 року в Токіо продовжують приносити українцям нагороди.

Медальну скарбничку української команди поповнили Максим Коваль та Олександр Яровий, які стали призерами в штовханні ядра.

Максим Коваль завоював «золото» і встановив світовий рекорд з результатом 17,34 м. Другим став Олександр Яровий із результатом 17.30 м. Спочатку переможцем став представник Малайзії Мухаммад Зіяд Золкефлі (17,94 м), але його результат анулювали. Про це повідомляє сайт Паралімпіади.

Золоту медаль із плавання на дистанції 100 м батерфляєм здобув українець Максим Крипак, який виграв заплив із новим світовим паралімпійським рекордом, який належав українцеві Денису Дуброву. Раніше на іграх у Токіо він виграв «золото» на дистанції 100 м вільним стилем, а срібну та бронзову медалі Крипак здобув у 50-метрівці вільним стилем, а також естафеті 4 рази по 100 м.

У загальному медальному заліку Україна посідає пяте місце. В активі паралімпійців вже 66 медалей: 15 золотих, 32 срібні та 19 бронзових.

Нагадаємо, 31 серпня на фініші запливу на Паралімпійських іграх у Токіон на 50 м вільним стилем «золото» взяв новачок Паралімпіади Андрій Трусов, а бронзову нагороду здобув Євген Богодайко.