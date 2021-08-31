Две золотые медали с мировыми рекордами завоевали украинцы на Паралимпиаде

Максим Коваль. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n159463-dve-zolotye-medali-s-mirovymi-rekordami-zavoevali-ukraincy-na-paralimpiade.html

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Паралимпийские игры 2020 года в Токио продолжают приносить украинцам награды.

Медальную копилку украинской команды пополнили Максим Коваль и Александр Яровой, которые стали призерами в толкании ядра.

Максим Коваль завоевал «золото» и установил мировой рекорд с результатом 17,34 м. Вторым стал Александр Яровой с результатом 17.30 м. Сначала победителем стал представитель Малайзии Мухаммад Зияд Золкефли (17,94 м), но его результат аннулировали. Об этом сообщает сайт Паралимпиады.

Золотую медаль по плаванию на дистанции 100 м баттерфляем добыл украинец Максим Крипак, который выиграл заплыв с новым мировым паралимпийским рекордом, который принадлежал украинцу Денису Дуброву. Ранее на играх в Токио он выиграл «золото» на дистанции 100 м вольным стилем, а серебряную и бронзовую медали Крипак получил в 50-метровке вольным стилем, а также эстафете 4 раза по 100 м.

В общем медальном зачете Украина занимает пятое место. В активе паралимпийцев уже 66 медалей: 15 золотых, 32 серебряные и 19 бронзовых.

Напомним, 31 августа на финише заплыва на Паралимпийских играх в Токион на 50 м вольным стилем «золото» взял новичок Паралимпиады Андрей Трусов, а бронзовую награду получил Евгений Богодайко.