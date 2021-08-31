60 медалей Украины на Паралимпиаде — видео второго «золотого» заплыва Трусова

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Ракурс

Украинцы продолжают завоевывать медали Паралимпиады в Токио в плавании.

На финише заплыва на 50 м вольным стилем «золото» взял новичок Паралимпиады Андрей Трусов, а бронзовую награду завоевал Евгений Богодайко.

Богодайко перед финалом был фаворитом. Для Трусова Игры-2020 стали первыми в карьере, но он после «бронзы» в эстафете 4×100 метров имел в своем активе уже четыре награды.

30 августа Трусов с паралимпийским рекордом выиграл «золото» на 100 м вольным стилем.

Награды Трусова и Богодайко стали 59-й и 60-й на Паралимпиаде-2020. Сегодня украинцы завоевали еще четыре медали.

Все медали Украины в седьмой соревновательный день Паралимпиады-2020:

21-летний Андрей Трусов в Токио представляет Донецкую область. Он выступает в классах S7, SB6, SM7. К ним относятся спортсмены, использующие для движения только туловище и руки (ампутированы конечности или церебральный паралич).

27-летний пловец Евгений Богодайко соревновался уже на трех Паралимпиадах, он семикратный Паралимпийский чемпион и 13-кратный призер этих соревнований.