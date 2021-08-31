60 медалей України на Паралімпіаді — відео другого “золотого” запливу Трусова

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Українці продовжують здобувати медалі Паралімпіади у Токіо у плаванні.

На фініші запливу на 50 м вільним стилем «золото» взяв новачок Паралімпіади Андрій Трусов, а бронзову нагороду здобув Євген Богодайко.

Богодайко перед фіналом був фаворитом. Для Трусова Ігри-2020 стали першими у кар'єрі, але він після «бронзи» в естафеті 4×100 метрів мав у своєму активі вже чотири нагороди.

30 серпня Трусов із паралімпійським рекордом виграв «золото» на 100 м вільним стилем.

Нагороди Трусова і Богодайка стали 59-ю та 60-ю на Паралімпіаді-2020. Сьогодні українці здобули ще чотири медалі.

Усі медалі України у сьомий змагальний день Паралімпіади-2020:

21-річний Андрій Трусов в Токіо представляє Донеччину. Він виступає в класах S7, SB6, SM7. До них належать спортсмени, що використовують для руху тільки тулуб та руки (ампутовані кінцівки чи церебральний параліч).

27-річний плавець Євген Богодайко змагався вже на трьох Паралімпіадах, він семиразовий Паралімпійський чемпіон і 13-разовий призер цих змагань.