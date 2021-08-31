Новий перший симптом COVID-19 назвали медики. Фото: objectiv.tv

https://racurs.ua/ua/n159442-novyy-pershyy-symptom-covid-19-nazvaly-medyky.html

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Коронавірусна хвороба COVID-19 в Україні все частіше вражає молодих людей.

Люди молодого та середнього віку тепер теж хворіють у важкій формі. До ШВЛ вже навіть підключають сорокарічних. Раніше подібного не спостерігалося. Про це повідомив головний лікар Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко в коментарі ТСН.

За словами медика, в інфікованих змінились і перші симптоми хвороби. Зараз у заражених коронавірусом відсутні такі симптоми, як відсутність нюху та смаку. Натомість збільшилась кількість хворих, у яких першим симптомом хвороби є розлади кишково-шлункового тракту. Цього симптому не спостерігалося при попередній хвилі.

Крім того, більшість хворих зараз мають тяжкі ураження легень.

Нагадаємо, у Південно-Африканській Республіці повідомляють про новий штам коронавірусу, який уже називають небезпечнішим за «Дельту». Цей різновид інфекції накопичив додаткові мутації, а тому він не викликає імунної відповіді та можливо, що він не боїться вакцини.

Джерело: ТСН