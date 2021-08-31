Разумков. Фото: РБК

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ДТП із Трухіним спричинила гучний скандал у суспільстві — спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що сподівається на те, що нардеп із фракції «Слуга народу» Олександр Трухін сам розповість про свою участь в аварії, що трапилася 23 серпня на Київщині.

Він наголосив, що чекає на неупереджене розслідування інциденту. Про це Разумков заявив під час брифінгу, який відбувся біля стін Верховної Ради.

За словами спікера, питання полягає не в самій ДТП, а в тому, чи будуть підтверджуватися всі факти, які пов’язані з цією пригодою.

Реакція має бути жорсткою. Тут є закон, і він буде працювати… Сподіваюся, що розслідування буде максимально неупередженим, і я думаю, що тут не варто тримати паузу. Людина має вийти й сама розповісти, що відбулося, а що ні, щоби ми не займалися домислами, що відповідає, а що ні, — заявив Разумков.

Спікер додав, що представники ЗМІ, які отримали листи з проханням за гроші видалити новини про ДТП, мають надати свідчення правоохоронним органам щодо причин видалення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 23 серпня в Дарницькому районі Києва трапилася ДТП, у якій постраждали шестеро людей, серед них було двоє дітей та голова Комітету арбітрів Асоціації футболу України Лучано Лучі. Водій автомобіля Audi спочатку зіткнувся з автомобілем Ford (у якому був Лучі), а потім наїхав на автомобіль Daewoo (там було двоє дітей). За кермом Audi, як стверджують журналісти, перебував нардеп IX скликання від «Слуги народу» Олександр Трухін.

За непідтвердженою інформацією, Трухін перебував у стані алкогольного сп’яніння. Про цю історію ще 23 та 24 серпня написали десятки медіа. Але вже через два дні публікації почали зникати із сайтів — ЗМІ отримували листи з проханням видалити новину через її «неправдивість».