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Ракурс
Разумков. Фото: РБК

ДТП с Трухиным — появился жесткий комментарий Разумкова (ВИДЕО)

31 авг 2021, 12:37
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ДТП с Трухиным спровоцировало громкий скандал в обществе — спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что надеется на то, что нардеп из фракции «Слуга народа» Александр Трухин сам расскажет о своем участии в аварии, случившейся 23 августа на Киевщине.

Он отметил, что ожидает беспристрастное расследование инцидента. Об этом Разумков заявил во время брифинга, который состоялся у стен Верховной Рады.

По словам спикера, вопрос заключается не в самой ДТП, а в том, будут ли подтверждаться все факты, связанные с этим происшествием.

Реакция должна быть жесткой. Здесь есть закон, и он будет работать… Надеюсь, что расследование будет максимально беспристрастным, и я думаю, что здесь не стоит держать паузу. Человек должен выйти и сам рассказать, что произошло, а что нет, чтобы мы не занимались домыслами, что соответствует, а что нет, — заявил Разумков.

Спикер добавил, что представители СМИ, которые получили письма с просьбой за деньги удалить новости о ДТП, должны предоставить показания правоохранительным органам о причинах удаления.


Напомним, ранее мы сообщали, что 23 августа в Дарницком районе Киева произошло ДТП, в котором пострадали шесть человек, среди них было двое детей и глава Комитета арбитров Ассоциации футбола Украины Лучано Луче. Водитель автомобиля Audi сначала столкнулся с автомобилем Ford (в котором был Луче), а затем наехал на автомобиль Daewoo (там было двое детей). За рулем Audi, как утверждают журналисты, находился нардеп IX созыва от «Слуги народа» Александр Трухин.

По неподтвержденной информации, Трухин находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этой истории еще 23 и 24 августа написали десятки СМИ. Но уже через два дня публикации начали исчезать с сайтов — СМИ получали письма с просьбой удалить новость из-за ее «неправдивости».

Источник: Ракурс


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