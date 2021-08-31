Электронные больничные откладываются — Минздраву не хватает оборудования и времени

https://racurs.ua/n159440-elektronnye-bolnichnye-otkladyvautsya-minzdravu-ne-hvataet-oborudovaniya-i-vremeni.html

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Электронные больничные с 1 сентября 2021 года не удастся полностью запустить в Украине. Такую информацию подтвердил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Роман Борщ. По его словам, пока еще не все врачи освоили систему.

Минздрав уже подготовил приказ о переносе даты отказа от бумажных больничных. Ориентировочно это состоится 1 октября, пишет «Суспільне».

В Минздраве объяснили, что из трех тысяч заведений, которые могут определять нетрудоспособность, цифровую систему овладели чуть больше двух тысяч. По предварительной информации, еще не все врачи имеют доступ к коммуникациям.

Сейчас свыше двух тысяч заведений могут формировать электронные больничные. Предусмотрен полный переход с 1 сентября, но ввиду того, что есть отдельные ведомственные больницы — те, что в глубинках, которым нужно немного больше времени — сейчас готовится приказ, который продолжит этот переходный период до октября, — сказал Борщ.

То есть сейчас уже можно оформлять больничные в электронном формате, но некоторое время медучреждения еще смогут выдавать и бумажные листки нетрудоспособности.

Напомним, в декабре 2019 года правительство планировало до апреля 2020 года ввести электронный больничный. В прошлом году министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что электронные больничные заработают с 2021 года. Он также анонсировал появление в 2021 году в «Дії» цифровой подписи, электронного больничного, возможности онлайн менять регистрацию и регистрировать услуги для ФЛП.

В 2020 году 13 млн украинцев получили электронную медицинскую карту по программе цифровизации системы здравоохранения.

Источник: «Суспільне»