Авто из Приднестровья. Фото: УП

https://racurs.ua/n159439-kiev-peredumal-ukraina-zapretit-vezd-avto-na-pridnestrovskih-nomerah.html

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Въезд авто из Приднестровья снова запретит Украина. Движение автомобилей без согласованных или нейтральных номеров будет прекращено.

К участию в международном движении будут допускаться только те авто из непризнанного Приднестровского региона Молдовы, которые имеют регистрационные номерные знаки согласованного образца и нейтральные номера. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы (ГПС).

Украинские пограничники заявляют, что все подразделения уже согласовали порядок отказа в пропуске авто с приднестровскими номерами и установили порядок действий в случае выявления этих транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов. Молдавскую сторону уже уведомили об изменениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что авто с номерами непризнанного Приднестровья продолжат без проблем въезжать в Украину после 1 сентября. До этого Киев отсрочил вступление в силу запрета на въезд в страну автомобилей с регистрационными номерами Приднестровья. Таким образом автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, имели возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами «MD».