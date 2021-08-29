Украина снова отложила запрет на въезд приднестровских автомобилей

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Ракурс

Авто с номерами непризнанного Приднестровья продолжат без проблем въезжать в Украину после 1 сентября.

Киев отсрочил вступление в силу запрета на въезд в страну автомобилей с регистрационными номерами Приднестровья.

В Бюро по реинтеграции при правительстве Молдовы 29 августа сообщили, что новой датой вступления в силу ограничений стало 10 ноября 2022 года.

В этом органе власти Молдовы напомнили, что «нейтральные номера» можно получить в соответствующих пунктах регистрации транспортных средств в Тирасполе и Рыбнице.

С 1 сентября 2018 года жители Приднестровья получили возможность перерегистрировать свои автомобили, чтобы получить «нейтральные номера», разрешающие их владельцам участвовать в международном движении транспорта. Договоренность об этом Кишинев и Тирасполь достигли при посредничестве ОБСЕ.

Молдова и Украина планировали запретить выезд за границу автомобилей с символикой непризнанного Приднестровья с 1 января 2020 года. Затем, по просьбе Кишинева, Киев перенес дату на 1 апреля 2021 года, позже — на 1 сентября 2021 года.

Планировалось, что допуск с 1 сентября 2021 года к участию в международном дорожном движении автомобилей Приднестровья возможен только при наличии номерных знаков нейтрального образца и наклейки «MD» на стекле, в дополнение к транспортным средствам, зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Молдова.

В соответствии с соглашением об участии приднестровских автомобилей в международном движении с 1 сентября 2018 года в Тирасполе и Рыбнице открыли Пункты регистрации транспортных средств.

Таким образом автомобили, зарегистрированные в Приднестровье, получили возможность выезжать за границу при наличии нейтральных номерных знаков и наклейки на стекле с буквами «MD». С тех пор было выдано более 4 тыс. таких номеров.

Правительство Молдовы несколько раз просило Украину отложить вступление решения в силу, чтобы провести дополнительную кампанию по информированию жителей Приднестровья.