Канадка на год потеряла чувство голода из-за инсульта, фото - Wikimedia Commons

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Необычные последствия инсульта описали ученые из Канады. В центре внимания команды специалистов, которую возглавил Данг Кхоа Нгуен из Монреальского университета, оказалась 28-летняя канадка, которая находилась на втором месяце беременности (семью месяцами ранее она родила близнецов).

Женщина попала в больницу с параличом правой стороны тела и нарушениями речи. Врачи диагностировали острый ишемический инсульт левой островковой части мозга. Это часть коры головного мозга, которая находится в глубине латеральной борозды.

Как отмечается в статье для журнала Neurocase, этот клинический случай подчеркивает важную роль островковых частиц мозга в восприятии вкуса и контроле аппетита.

Через 11 дней пациентка пошла на поправку. Ее выписали из больницы, состояние женщины постепенно улучшалось. Однако она продолжала чувствовать слабость и обнаружила, что в течение шести месяцев, прошедших после инсульта, ни разу не испытала чувство голода, поэтому пропускала приемы пищи.

Через семь месяцев после госпитализации пациентку осмотрели специалисты из Монреальского университета. Они выяснили, что даже при недостатке калорий женщина не чувствовала никаких физиологических сигналов о необходимости утолить голод. У нее отсутствуют проблемы с восприятием вкуса, запаха и текстуры пищи, но даже любимые блюда и продукты, например, шоколад, перестали приносить ей удовольствие из-за потери аппетита.

В целом необычный симптом длился около года. За это время женщина потеряла около 10 кг: если до момента инсульта ее вес составлял примерно 73 кг, то через 16 месяцев — 60 кг.

Исследователи связали проблему с последствиями инсульта. Как отмечают Нгуен и его коллеги, это первый описанный в литературе случай потери чувства голода из-за ишемического инсульта.

По их мнению, причиной симптома стало повреждение левой островковой части мозга, которая играет одну из важнейших ролей в обработке вкусовых сигналов, а также участвует в контроле аппетита и энергетического баланса. Эта часть мозга помогает оценивать физиологическое состояние организма.

Источник: Neurocase