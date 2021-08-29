В партии вакцины Moderna в Японии снова обнаружили примеси

https://racurs.ua/n159348-v-partii-vakciny-moderna-v-yaponii-snova-obnarujili-primesi.html

Ракурс

Посторонние вещества в вакцине от COVID-19 производства американской компании Moderna («Модерна») повторно обнаружены в партии препарата, поставленной в Японию.

Неизвестную примесь идентифицировали в вакцине в ходе прививочной кампании в медцентре города Наха, сообщил 29 августа сайт префектуры Окинава.

Сделать прививку с использованием препарата из этой партии успели 400 японцам. Вакцинацию в прививочном центре прекратили.

Напомним, что в четверг, 26 августа, в Японии приостановили использование вакцины Moderna из-за примесей в ней. Посторонние вещества обнаружили в 39 флаконах.

Сообщение о посторонних веществах поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах, в том числе в Токио. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., отвечающий за продажи и распространения вакцины Moderna в стране, заявил, что прекращает использование около 1,63 млн доз.

Напомним, канадские ученые провели исследование, которое длилось с декабря 2020 года по май 2021 года, и установили, что вакцина Moderna показала эффективность 96% в предотвращении госпитализации и смерти от штамма «Дельта» после одной дозы.