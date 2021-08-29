Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Пять поездов опаздывают из-за аварии на железной дороге возле Запорожья

Пять поездов опаздывают из-за аварии на железной дороге возле Запорожья

29 авг 2021, 09:14
999

«Укрзализныця» сообщила о схождении четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2.

Перевозчик вынужден изменить движение нескольких пассажирских рейсов. Их отправили по маршруту через Запорожье — Левое — Вольнянск — Запорожье-1. Но это привело к задержке прибытия нескольких поездов с юга страны.

  • № 72 Киев — Запорожье;
  • № 142 Мариуполь — Одесса,
  • № 120 Запорожье — Львов;
  • № 119 Львов — Запорожье;
  • № 116 Киев — Бердянск.

Сейчас поезда опаздывают на два часа. В ведомстве приносят извинения за неудобства и просят пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.


Это вторая за несколько дней авария на железной дороге. 26 августа на Львовщине перевернулся грузовой поезд Клепаров — Батево. В результате инцидента произошел сход около 20 вагонов, в которых везли щебень.

Кроме того, 28 августа из-за обстрелов в Донецкой области движение поездов вблизи станции Авдеевка временно ограничено.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров