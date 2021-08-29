Пять поездов опаздывают из-за аварии на железной дороге возле Запорожья

https://racurs.ua/n159347-pyat-poezdov-opazdyvaut-iz-za-avarii-na-jeleznoy-doroge-vozle-zaporojya.html

Ракурс

«Укрзализныця» сообщила о схождении четырех вагонов грузового поезда возле станции Запорожье-2.

Перевозчик вынужден изменить движение нескольких пассажирских рейсов. Их отправили по маршруту через Запорожье — Левое — Вольнянск — Запорожье-1. Но это привело к задержке прибытия нескольких поездов с юга страны.

№ 72 Киев — Запорожье;

№ 142 Мариуполь — Одесса,

№ 120 Запорожье — Львов;

№ 119 Львов — Запорожье;

№ 116 Киев — Бердянск.

Сейчас поезда опаздывают на два часа. В ведомстве приносят извинения за неудобства и просят пассажиров внимательно следить за обновлениями информации.

Это вторая за несколько дней авария на железной дороге. 26 августа на Львовщине перевернулся грузовой поезд Клепаров — Батево. В результате инцидента произошел сход около 20 вагонов, в которых везли щебень.

Кроме того, 28 августа из-за обстрелов в Донецкой области движение поездов вблизи станции Авдеевка временно ограничено.