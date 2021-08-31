Авто з Придністров'я. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n159439-kyyiv-peredumav-ukrayina-zaboronyt-v-yizd-avto-na-prydnistrovskyh-nomerah.html

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В’їзд авто з Придністров’я знову заборонить Україна. Рух автомобілів без узгоджених чи нейтральних номерів буде припинено.

До участі в міжнародному русі допускатимуться лише ті авто із невизнаного Придністровського регіону Молдови, які мають реєстраційні номерні знаки узгодженого зразка та нейтральні номери. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби (ДПС).

Українські прикордонники заявляють, що всі підрозділи вже узгодили порядок відмови в пропуску авто з придністровськими номерами та встановили порядок дій у випадку виявлення цих транспортних засобів у межах контрольованих прикордонних районів. Молдовську сторону вже повідомили про зміни.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що авто з номерами невизнаного Придністров’я продовжать без проблем в’їжджати в Україну після 1 вересня. До цього Київ відтермінував набуття чинності заборони на в’їзд у країну автомобілів із реєстраційними номерами Придністров’я. У такий спосіб автомобілі, зареєстровані в Придністров’ї, мали можливість виїжджати за кордон за наявності нейтральних номерних знаків і наклейки на склі з літерами «MD».