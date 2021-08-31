Сайт України заговорив китайською. Фото:

https://racurs.ua/ua/n159438-sayt-ukrayiny-zagovoryv-kytayskou.html

Ракурс

Офіційний сайт України Ukraine Now заговорив китайською мовою.

Шосту мовну версію веб-сторінки запустило Міністерство закордонних справ. Китайською мовою в світі говорять понад 1,5 млрд людей, також ця мова — одна з офіційних мов ООН. Про це 31 березня повідомив міністр Дмитро Кулеба на власній сторінці у Twitter.

Просування позитивного іміджу України у світі — пріоритет Стратегії зовнішньої політики, — йдеться у повідомленні.

Раніше сайт Ukraine Now був доступний англійською, німецькою, французькою, іспанською та арабською мовами. З китайськомовною версією можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, влітку глава політради «Слуги народу» Давид Арахамія заявляв, що правляча політсила Володимира Зеленського вважає Китай важливим стратегічним партнером і планує переймати досвід Комуністичної партії КНР з побудови держави.

Згодом очільник «Слуги народу» Олександр Корнієнко наголосив, що Китайська Народна Республіка — це найбільший торговельний партнер України, проте Київ не може змінювати геополітичний курс, бо він записаний у Конституції.

Раніше ЗМІ писали про те, що Україна підписала таємну угоду з Китаєм про інфраструктурні інвестиції, аби «позбутися залежності Заходу».