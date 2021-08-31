Нову мутацію штаму «Дельта» виявила Японія

Нову мутацію штаму «Дельта» виявила Японіяhttps://racurs.ua/ua/n159437-novu-mutaciu-shtamu-delta-vyyavyla-yaponiya.htmlРакурс
Нову мутацію «Дельта"-штаму коронавірусу виявила група медиків під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини та стоматології Такеуті Хіроакі.
За словами лікарів, вперше в Японії мутацію підтвердили у пацієнта, який потрапив до медзакладу в середині серпня. Про це інформує японське видання NHK.
Дослідники пояснили, що мутацію вдалося виявити завдяки генетичному аналізу. Мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанту коронавірусу «Альфа» (Alpha), вперше виявленого у Великій Британії. За словами медиків, наразі незрозуміло, чи має ця мутація будь-який вплив на поширення вірусу.
Дослідники зауважили, що за межами Японії є лише вісім повідомлень про появу такої мутації.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я пояснило ефективність вакцин проти штаму «Дельта». Зокрема, перша доза вакцини Moderna на 96% запобігає госпіталізації та смерті від індійського штаму. Раніше через спалах штаму «Дельта» в США повернули обов’язковий масковий режим у приміщеннях.
Фахівці Національної академії наук України фіксують завершення спаду захворюваності на COVID-19 серед населення та прогнозують, що країні можуть загрожувати «вибухові темпи» зростання хворих на коронавірус.