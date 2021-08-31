Волкер порівняв американську допомогу Україні та Афганістану, фото - Оглядач

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Ракурс

Допомогу Сполучених Штатів Україні не можна порівнювати із коштами, виділеними США Афганістану.

Частина американців вважає, що гроші, які були виділені на допомогу для України, були витрачені даремно.

Таку думку озвучив екс-спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер в ексклюзивному інтерв‘ю телеканалу «Прямий».

Він прокоментував рішення адміністрації Джо Байдена виділити Києву додаткові 60 млн дол. безпекової допомоги.

Це на додачу до тієї суми, яку США вже погодили. Але можу уявити, що кажуть в Україні: слухайте, ви витратили 3,5 трлн дол. на Афганістан. Уявіть, що було б, якби ви дали стільки грошей нам, країні, в якої є суверенітет, армія, і як ми могли б це використати, — розповів Волкер.

Він сказав, що люди у США вважають: «ці гроші були витрачені даремно». Він запевнив, що в адімністрації Байдена фокусуються на місцевих проблемах України, побудові інфраструктури, відновленні економіки, а не на зовнішній політиці.

Нагадаємо, що 31 серпня президент України починає кількаденний офіційний візит до США. Сьогодні відбудеться вісім його зустрічей, в тому числі у Міністерстві енергетики та Пентагоні.

Джерело: «Прямий»